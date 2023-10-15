الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن بوست: مصر تتمسك بإدخال المساعدات إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

معبر رفح
معبر رفح

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على رفض مصر فتح معبر رفح وإجلاء الأجانب من قطاع غزة، حيث تمسكت السلطات في القاهرة بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة أولًا قبل إجلاء الرعايا الأمريكان من رفح الفلسطينية، والسماح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة عن طريق مصر.

إشعارات من الخارجية الأمريكية وتمسك مصري بالمساعدات الإنسانية

وأفادت الصحيفة بأنه قبل فجر يوم السبت، تلقى عدد من المواطنين الفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية إشعارًا من وزارة الخارجية الأمريكية بأنه أصبح من الممكن الخروج من قطاع غزة والعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت أن الوزارة أخبرتهم برسالة بالبريد الإلكتروني، صباح أمس السبت، بأن المعبر الحدودي الوحيد مع مصر قد يكون مفتوحًا لمدة 5 ساعات في وقت لاحق من ذلك اليوم، من الظهر حتى الخامسة مساءً، وجاء في الرسالة: "إذا كنت ترغب في مغادرة غزة، فقد ترغب في الاستفادة من هذه الفرصة".

وأضافت أنه في صباح أمس السبت توجهت العائلات الأمريكية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ليجدونه مغلقًا وخاليًا من المسئولين، باستثناء عدد قليل من حراس الأمن بملابس مدنية، وكانت مهمتهم منع الناس من الاقتراب من البوابة.

txt

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

وقال مسئولون أمريكيون، يوم السبت، إن الحكومة الأمريكية تفاوضت على اتفاق يسمح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة غزة والعبور إلى مصر خلال فترة الخمس ساعات. 

وقال وائل أبوعمر، المتحدث الفلسطيني باسم معبر رفح، إن المسئولين الفلسطينيين لم يجروا أي اتصالات مع نظرائهم على الجانب المصري.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن السلطات في مصر رفضت المطالب الأمريكية بفتح المعبر وإجلاء المواطنين الأمريكان من رفح، إلا إذا تم فتح المعبر من الجانب الفلسطيني وتأمين عبور شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنتظر منذ عدة أيام في معبر رفح من الجانب المصري.

تهديدات إسرائيلية للشحنات وتمسك مصر بدخول المساعدات

وتابعت الصحيفة أن إسرائيل هددت بضرب أي شاحنات تحمل مساعدات قادمة عبر الحدود خصوصًا تلك التي تحمل الوقود، وهو ما ترفضه مصر التي تسعى لإدخال المساعدات ورفع المعاناة عن سكان قطاع غزة المحاصرين من قبل إسرائيل بشكل كامل.

وأضافت أن ما بين 500 و600 أمريكي فلسطيني موجودون في غزة، ومع عدم وجود مخرج، طلبت العائلات المساعدة من المسئولين الأمريكيين، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن الحكومة الأمريكية تعمل على تأمين الخروج الآمن للمواطنين الأمريكيين من غزة.

وقال المتحدث: "لقد أبلغنا المواطنين الأمريكيين في غزة الذين نتواصل معهم أنه إذا قيموا أن الوضع آمن، فقد يرغبون في الاقتراب من معبر رفح الحدودي"، مضيفًا أنه "قد يكون هناك إشعار ضئيل للغاية إذا المعبر مفتوح ولا يجوز فتحه إلا لفترة محدودة".

txt

مصادر تؤكد لـ "القاهرة الإخبارية": السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح

وأوضحت الصحيفة أن رفض مصر إجلاء الرعايا الأجانب قبل إدخال المساعدات، دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدفعه إلى التنسيق مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وآخرين في المنطقة لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية. 

وأمضى المسئولون الأمريكيون الأيام القليلة الماضية في محاولة إجلاء جميع الموظفين الأمريكيين في غزة، وهم مجموعة مكونة من حوالي 15 فلسطينيًا، من بينهم ثلاثة موظفين حكوميين أمريكيين يعملون لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في غزة، إلى جانب أفراد عائلاتهم المباشرين، وفقًا لمسئول دبلوماسي مطلع على الأمر. 

وأكدت الصحيفة أنه في كل مرة يتم إيقافهم عند نقاط التفتيش القريبة من الحدود داخل غزة ولا يتمكنون من المغادرة، وقال المسئول الدبلوماسي إنه في بعض الحالات عند نقاط التفتيش هذه، يقول المسئولون الفلسطينيون إن أيًا منهم لن يتمكن من المغادرة حتى تدخل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

مصر رفح غزة الاجانب اجلاء الرعايا

الأكثر قراءة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

مأساة رجل من المطرية.. استغلت مرضه وخانته على فراشه

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

واشنطن بوست: مصر تتمسك بإدخال المساعدات إلى غزة مقابل إجلاء الأجانب

مطاعم بابا چونز مصر: نعمل في مصر منذ 20 عاما ونحرص على مصالح آلاف العاملين المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"