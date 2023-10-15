محلل سياسى يكشف سبب تخوف إسرائيل من الغزو البرى لقطاع غزة

قال عماد أبوعواد، مدير مركز القدس للدراسات، إن إسرائيل في مأزق كبير فيما يتعلق بالدخول البري لقطاع غزة، مشيرا إلى أن الغزو البري ليس نزهة، وهناك خلاف كبير في إسرائيل بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية حول هذه القضية.

خلاف فى إسرائيل بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية

وأضاف خلال مداخلة خلال النشرة الإخبارية على قناة "الغد"، اليوم الأحد، ربما الخلاف في إسرائيل لم يظهر إلى السطح حتى هذه اللحظة، ولكنه موجود على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور الإسرائيلي ضد الحكومة، حيث يُكتب بشكل واضح أن "نتنياهو" فاسد هو ومن معه، لأنهم قادوا إسرائيل إلى هذه المعركة بين إسرائيل وفلسطين.

الشعب الإسرائيلى يطالب نتنياهو بالتوقف هنا وعدم التضحية بالأسرى الموجودين لدى المقاومة

وأشار إلى أن الشعب الإسرائيلي يقول بأن نتنياهو لديه ملفات جنائية وممنوع عليه هو ومن معه أن يخوضوا حربا برية، والشعب الإسرائيلي يطالبه بالتوقف هنا وعدم التضحية بالأسرى الموجودين لدى المقاومة في في قطاع غزة أولا، مفيدا بأنهم يرون نتنياهو يحاول تلميع نفسه وتلميع القضايا الجنائية والتخلص منها من خلال هذه الحرب.

ولفت إلى أن ملامح التردد في الدخول البري تجعله إن حدث، سيكون من خلال حدود منضبطة إلى الحد البعيد على أطراف قطاع غزة، حيث إن الاقتحام البري الواسع يصطدم بعدة معيقات، منها طول الحرب وهو أمر لا تريده إسرائيل ولا أمريكا.