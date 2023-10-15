"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات في غزة ويطالب بإخلائها

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن قطاع غزة تعرض لقصف متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي طالب بإخلاء عدة مستشفيات في القطاع، من بينها المستشفى الكويتي في رفح.

وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، منى عوكل، أن القصف تركز في المناطق الشمالية والشرقية للقطاع، وأن جباليا شهدت قصفًا شديدًا خلال الليلة الماضية. وأشارت إلى أن المستشفى الكويتي رفض إخلاء المبنى، رغم تهديدات الاحتلال، موضحة أن هذه المنطقة تعتبر مؤمنة وفقًا للخريطة التي نشرها جيش الاحتلال.

وأوضحت أن سكان غزة اضطروا للهروب من الشمال والوسط إلى خان يونس ورفح، مما زاد من كثافة السكان في هذه المناطق.