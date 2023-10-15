نقيب التمريض تهنئ الدكتور أسامة عبد الحى بفوزه بمقعد نقيب الأطباء

هنأت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية بمناسبة فوزه رسميًا بمقعد النقيب، متمنيه له دوام التوفيق والسداد لما فيه صالح الجمعية العمومية والارتقاء بمهنة الأطباء.

وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة حريصة على التواصل الدائم مع النقابة العامة للأطباء، فى سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة.

تنسيق فعال



وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا فعالًا بين الأطباء والتمريض في القضايا الطبية المشتركة.

وكانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء برئاسة الدكتور مصطفي عشوب، قد أعلنت عن فوز الدكتور أسامة عبد الحى، رئيس قائمة المستقبل، بمقعد النقيب العام للأطباء، وذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفى التى عقدت الجمعة الماضية، على مقعد النقيب ونصف الأعضاء على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية.



وأشارت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، إلى أن الدكتور أسامة عبد الحى حصل على عدد أصوات بلغت 8992 صوتا، من إجمالى 22 ألف طبيب شاركوا بالانتخابات.

وقالت اللجنة إنه بالنسبة لمقاعد فوق سن الـ15 عاما، فقد حصل الدكتور أبو بكر القاضى على أعلى الأصوات بواقع 10 آلاف صوت، والثانى الدكتور أحمد شوشة 9960، والثالث الدكتور إبراهيم الزيات 8444 صوتا، أما على مقعد تحت سن الـ15 عامًا، حصل: الدكتور أحمد السيد على 8805 أصوات، الدكتور أحمد عبد الرحمن 7000 صوت، الدكتور شادى صفوت 6801 صوت.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء، قد عقدت يوم الجمعة الماضى 13 أكتوبر انتخابات التجديد النصفى تحت إشراف قضائى كامل، ودعت النقابة جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.