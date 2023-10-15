الأحد 15 أكتوبر 2023
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مصر

بعد فوزه بمقعد النقيب.. أسامة عبد الحي: نعد بالعمل لتحسين أحوال الأطباء

الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد الحى

توجه النقيب العام للأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور أسامه عبد الحي، بالشكر لجميع الأطباء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة الأطباء في هذه الانتخابات زادت بنحو 25% عن أعلي انتخابات تمت منذ عام 2011.

وأضاف عبد الحي خلال كلمته بمؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات، أن المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات، تؤكد أن الأطباء مازال لديهم أمل في التغيير، وتحسين الأحوال، مشيرا إلى أنها تعطي قوة لمجلس النقابة الجديد، وتضع على عاتقه مسؤولية أكبر، بضرورة العمل على تحسين أحوال الأطباء.

منافسة شرسة بين مرشحى نقابة الأطباء فى المنوفية

وأشار إلى أن انتخابات نقابة الأطباء تضرب المثل لجميع النقابات المهنية، وأي انتخابات عملية ديمقراطية أخرى تجرى في مصر، مضيفا:" أجريت الانتخابات بشكل متحضر جدا، ولم يحدث مشاحنات أو تجاوزات، ما انعكس على زيادة نسبة المشاركة والتصويت، وأتمني أن يزيد عدد الحضور بشكل أكبر في الانتخابات المقبلة.

مسئولية الجمعية العمومية
 

ووجه نقيب الأطباء رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية، قائلا:" عليكم 3 مسؤوليات أولها المشاركة في العمل مع مجلس النقابة، لأن العمل النقابي لا يقوم به أعضاء المجلس فقط، والنقابة مفتوحة للجميع للمشاركة في اللجان المختلفة، مضيفا:" على الأطباء أيضا متابعة النقابة وأعمالها، ومحاسبة مجلس النقابة على أدائه وعمله خلال الفترة المقبلة.

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أسامة عبدالحى نقيبًا للأطباء

كما وجه نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، الشكر لنقيب الأطباء المنتهية ولايته، أ.د حسين خيري، على توليه مسؤولية النقابة خلال الفترتين الماضيتين، مضيفا:" كنت داعما له قدر المستطاع، ورغم دخولنا في منافسة انتخابية عام 2019، ظل التعاون مستمرا".

وتابع:" نعد الجمعية العمومية، بالعمل يد واحدة لتحسين أحوال الأطباء، وسنعمل في كل الملفات، وعلى رأسها الملف القانوني وحقوق الأطباء وملف التعليم والتدريب، وملف الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، وملف الأجور والرواتب ومعاشات الأطباء.

النقابات الفرعية

واختتم نقيب الأطباء حديثه بالتأكيد على أن النقابات الفرعية هي ذراع النقابة العامة التنفيذي في المحافظات، وستكون النقابة العامة متعاونة وداعمة لكافة النقابات الفرعية.
وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، فوز مرشح قائمة المستقبل الدكتور أسامة عبد الحي بمقعد نقيب الأطباء، بحصوله على 8992 صوت، بفارق 1917 صوت عن أقرب منافسيه.

من جهتها، هنأ نقيب الأطباء السابق الدكتور حسين خيري، الدكتور أسامة عبد الحي، بفوزه بمقعد النقيب العام للأطباء، قائلا:" متأكد أنك على علم بكل الملفات ولديك خبرة طويلة في العمل النقابي، وأتمني لمجلس النقابة الجديد التوفيق.

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