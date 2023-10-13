منافسة شرسة بين مرشحى نقابة الأطباء فى المنوفية

بدأت انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، وسط منافسة شرسة بين الأطباء المرشحين على منصب النقيب.

ويتنافس على منصب نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية 5 مرشحين وهم: الدكتور أحمد القرش، الدكتور ثروت شمس الدين، الدكتور حسني الفيومي، الدكتور عبدالباري العجيزي، الدكتور محمد طه بدوي، وسط تواجد للجمعية العمومية منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

تنافس 6 مرشحين

كما يتنافس 6 مرشحين على مقعدين فوق 15 عامًا قيد، وذلك في انتخابات التجديد النصفي، وهم: الدكتور أحمد ولاش، الدكتورة إيناس الخولي، الدكتور عباس العناني، الدكتور محمد النجار، الدكتور محمد طه بدوي، الدكتورة ندا ضحا.

وتشتعل المنافسة على مقعدي تحت السن، حيث يتنافس 4 مرشحين على المقعدين معولين على مشاركة شباب الأطباء والدخول في قائمتين متنافستين بشكل كبير، وهم: الدكتور محمد السنباوي، الدكتور محمد الشافعي، محمد رضا الشيخ، الدكتورة مروة خليل.

كما تبدأ انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة 5 مساءً مع توقعات أن تشهد الانتخابات حضورًا كبيرًا من الأطباء لاختيار نقيبهم الجديد، والتجديد النصفي للمجلس، وسط حشد كل مرشح لأنصاره في كل المؤسسات الصحية بالمحافظة.