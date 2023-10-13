محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ16 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمدن

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد، حفاظا على الرقعة الزراعية وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

صرح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة، بأن إجمالي ما تمت إزالته خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر الحالي بلغ (16)حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية (10 قراريط و21 سهما)، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية، هذا وتواصل اللجان المشكلة مرورها الميداني لرصد أي مخالفة تعد على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

محافظ المنوفية لا تهاون في حق الدولة

من جانبه أكد محافظ المنوفية، على أنه لا تهاون في حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

ويتم ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة؛ للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلي صعيد آخر منفصل، كان قد رصدت محافظة المنوفية جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون فى متابعة أعمال التشطيبات النهائية بموقف السيارات النموذجي الجديد والمقام على أرض سوق المواشي القديم بمساحة 3 أفدنة بنسبة تنفيذ 98 %، وذلك ضمن الخطة الشاملة للقضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام، وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بشتى أرجاء المحافظة.