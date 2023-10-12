جامعة المنوفية: دعم الطلاب الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة

أعلن د.أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن استعداد الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي والرعاية الاجتماعية وتقديم التيسيرات للطلاب الفلسطينيين الدارسين بكليات الجامعة، والطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعة.

ووجه "القاصد" العمداء ومنسق إدارة الوافدين بضرورة اتخاذ كل التيسيرات المطلوبة للطلاب، ومراعاة تأجيل الامتحانات للطلاب الفلسطينيين ومراعاة ظروف الطلاب التي تتزامن مع الأحداث العصيبة التي تمر بها بلادهم.

وأكد أهمية الدور الكبير للرئيس السيسي والمؤسسات المعنية في مصر، لافتًا إلى دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

شدد رئيس الجامعة على أن القرارات التي تم اتخاذها من جانب وزارة التعليم العالي تيسيرًا على الطلبة الفلسطينيين، مؤكدا أن تلك القرارات تأتي في إطار الدور القومي الكبير الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية التي توجت بالجهود المصرية الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي.