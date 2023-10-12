عميد "طب المنوفية": 5923 عملية جراحية خلال شهرين بمستشفيات الجامعة

أعلن الدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمنوفية، عن إنجازات المستشفيات خلال الفترة القصيرة الماضية، مؤكدًا أن أطباء الجامعة تمكنوا من إجراء 5923 عملية جراحية خلال شهرين.

وعقدت لجنة موازنة البرامج والآداء بالمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وحضور الدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صبري الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور سامي الدحدوح مدير المستشفي التخصصي، وحضور أعضاء اللجنة.

و أوضح الدكتور محمد النعماني، بأن عقد اللجنة يأتي في إطار إعداد المستشفيات الجامعية تقرير بالأداء عن مدي تحقيق الأهداف الإستراتيجية في إطار ممارسة أنشطتها من علاج وتدريب وتطوير وتوسع والتخلص الآمن من النفايات خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، ومدي تحقيق كل قطاع داخل المستشفيات الجامعية لهذه الأهداف وقياس مؤشرات قياس ألاداء علي مستوى التنفيذ ومستوي النتائج، والسعي للتطوير وتحسين الخدمة في ضوء هذه المؤشرات.

علاج 3413 ورمًا خلال شهرين

وأضاف عميد الكلية ورئيس اللجنة بأن آداء أقسام المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 1/7/2023 حتى 30/9/2023 شهد تطورًا ملحوظًا في نسب الإشغال التى تراوحت بين (77.43% حتى 95.56%( بالأقسام الداخلي، ومنها قسم علاج الأورام الذي تبلغ السعة السريرية 84 سرير تم علاج (3413 مريض) بنسبة إشغال 95.56%، وأيضًا قسم الباطنة العامة الذي تبلغ السعة السريرية 75 سرير تم علاج عدد (1502 مريض) خلال هذه الفترة بنسبة إشغال تقدر بـ 93.75%.

كما أوضح عميد الكلية ورئيس اللجنة بأنه فيما يخص العمليات الجراحية بكافة تصنيفاتها فقد تم إجراء (5923 عملية جراحية) خلال الفترة من 1/7/2023 حتى 30/9/2023. أما عن العنايات المركزة تضم مستشفيات جامعة المنوفية عدد 162 سرير رعاية مركزة مابين عنايات مركزة ومتوسطة في مختلف التخصصات، وقد سجلت إحصائيات المستشفيات الجامعية خلال الثلاثة اشهر الماضية فقط إستقبال وعلاج 1779 بنسب إشغال تخطت نسبة الـ 100% خلال تلك الفترة وهو ما يعكس حجم التردد علي المستشفيات الجامعية، ويتم التنسيق الدائم علي مدار الساعة مع طوارئ الصحة فيما يخص الحالات التى تحتاج إلي أسرة عناية مركزة ولا يتوفر لها أماكن داخل المسشفيات الجامعية مع تقديم الخدمة الطبية اللازمة لحين توافر سرير.