أسامة عبدالحي نقيباً للأطباء

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، عن فوز الدكتور أسامة عبد الحى رئيس قائمة المستقبل، بمقعد النقيب العام للأطباء، وذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفى التى عقدت الجمعة الماضية، على مقعد النقيب ونصف الأعضاء على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية.

نقيب الأطباء

وأشارت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، إلى أن الدكتور أسامة عبد الحى حصل على عدد أصوات بلغت 8992 صوتا، من إجمالى 22 ألف طبيب شاركوا بالانتخابات.

وقالت اللجنة إنه بالنسبة لمقاعد فوق سن الـ15 عاما، فقد حصل الدكتور أبو بكر القاضى على أعلى الأصوات بواقع 10 آلاف صوت، والثانى الدكتور أحمد شوشة 9960، والثالث الدكتور إبراهيم الزيات 8444 صوتا، أما على مقعد تحت سن الـ15 عاما، حصل: الدكتور أحمد السيد على 8805 صوتا، الدكتور أحمد عبد الرحمن 7000 صوت، الدكتور شادى صفوت 6801 صوت.

المشاركة فى الإنتخابات

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، أن انتخابات التجديد النصفى التى تم عقدها يوم الجمعة الماضية، شهدت مشاركة ملحوظة من جانب الأطباء حيث حضر 22 ألف ناخب وهو العدد لم يتحقق منذ 2011، حيث الانتخابات الأخيرة للنقيب شارك بها 17 ألف طبيب، والتجديد النصفى الأخير شارك نحو 12 ألف طبيب.



وحول نسب المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى للأطباء، أكد عشوب، أن الأقصر تصدرت نسبة المشاركة اكثر من 49%، وأكبر عدد فالمشاركة كانت الدقهلية بحوالى 2246 طبيبا، وكفر الشيخ 2864 ناخبا، البحيرة 1825 ناخبا، الإسكندرية 1682 ناخبا، والقاهرة 1680 طبيبا، بنسبة مشاركة 10.37%.



يذكر أن النقابة العامة للأطباء، قد عقدت يوم الجمعة الماضى 13 أكتوبر انتخابات التجديد النصفى تحت إشراف قضائى كامل، ودعت النقابة جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.