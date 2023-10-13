فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء فى الغربية

أعلنت منذ قليل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالغربية، عن فوز الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء بالغربية لفترة ثانية باكتساح محققًا أعلى الأصوات، عن منافسه الدكتور نبيل الشيخ الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا.

فوز الدكتور دكتور عماد المشرقي وأحمد هجرس بعضوية مجلس النقابة فوق السن

كما فاز كلا من الدكتور دكتور عماد المشرقي وأحمد هجرس بعضوية مجلس النقابة فوق السن، وفاز كلا من الدكتور أحمد السمنودي، دكتور عبد الله عوارة بعضوية المجلس تحت السن.

إقبالًا كبيرًا من جانب أعضاء الجمعية العمومية للأطباء ممن لهم حق التصويت حيث يبلغ أعضاء الجمعية العمومية نحو ١٩ ألف

وكانت قد شهدت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية بطنطا في محافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا من جانب أعضاء الجمعية العمومية للأطباء ممن لهم حق التصويت حيث يبلغ أعضاء الجمعية العمومية نحو ١٩ ألف و٩٨٥ عضو جمعية عمومية لهم حق التصويت.

أجريت الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشارين أحمد نعيم كمال، والمستشار أحمد محمد عبد الرؤوف أبو العز والمستشار فرج بساط، بالنيابة الإدارية بالتنسيق مع لجنة من نقابة الأطباء بإشراف دكتور أيمن عباس الأمين العام المساعد للنقابة ومدير فرع هيئة الإسعاف بالمنوفية، ودكتور مدحت دراج الأمين العام لنقابة الأطباء، والدكتورة أمل عبد الستار وكيل نقابة الأطباء والمدير التنفيذي لمركز الخدمات المجتمعية بجامعة طنطا.

وشهدت الانتخابات بفرع النقابة بمدينة طنطا محافظة الغربية منافسة ساخنة خاصة على مقعد النقيب الذي تنافس عليه النقيب الحالي دكتور بهاء توفيق، والدكتور نبيل الشيخ الأمين العام للنقابة سابقًا والأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا.