إقبال متوسط على انتخابات نقابة أطباء الغربية لاختيار النقيب

توافد عدد من الأطباء الغربية على مقر نقابة الأطباء بشارع صدقي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان، حيث توافد العديد من الأطباء من الساعة التاسعة صباحا؛ لاختيار نقيب بين الدكتور نبيل الشيخ والدكتور بهاء توفيق.

كما سيتم اختيار على مقعد النقابة اكثر من 15 سنة بين كل من الأطباء أحمد هجرس وعماد مشرقى ومحمد أبوحشيش، كما سيتم اختيار الأطباء المرشحين على مقعد نقابة الغربية أقل من 15 سنة كلا من أطباء أحمد عبدالمعطي ودنيا البدوى وفادى وجدى المهندس، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل وتعزيزات من مديرية أمن الغربية.

وفى سياق متصل، تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، الموافق 13 أكتوبر، انتخابات التجديد النصفي، تحت إشراف قضائي كامل.

ودعت النقابة، جميع أعضاء جمعيتها العمومية، للمشاركة في الانتخابات، بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وذلك لاختيار النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات ونصف مجالسها في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأوضحت النقابة، أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابي يجب أن يكون مسجلًا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتي عام 2022، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري، كما يمكنه الدفع في المقار الانتخابية اليوم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين: المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر، بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.