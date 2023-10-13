فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، فتح باب التصويت بكافة اللجان على مستوى محافظات مصر، مؤكدًا أن عمليات التصويت تتم تحت إشراف قضائي كامل.

كما دعت نقابة الأطباء جميع أعضائها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك لاختيار النقيب العام ونقباء الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

كذلك، أكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية، سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، بدأ من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين داخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

يتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين

كما أكدت النقابة العامة، أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلًا بنقابته الفرعية التابعة لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليًا، وذلك سواءً كان منتدبًا أو أساسيًا، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتى عام 2022، كما أنه يمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري، كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

جدير بالذكر أنه يتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم أبوالمجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبدالحي، إيهاب الطاهر، عبداللاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير.

324 مرشحًا من بينهم 77 طبيبًا مرشحًا علي مقاعد النقابة العامة

كما بلغت أعداد المرشحين على كافة المقاعد 324 مرشحًا، من بينهم 77 طبيبًا مرشحًا على مقاعد النقابة العامة، بعد تنازل 117 طبيبًا عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و63 عن مقاعد النقابة العامة.