الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة الأطباء تعلن افتتاح استراحة فندقية جديدة للأطباء بالقصر العيني

حسين خيري
حسين خيري

أعلن دكتور حسين خيري نقيب الأطباء عن افتتاح الاستراحة الفندقية الثالثة للأطباء بشارع قصر العيني اليوم الإثنين 4 سبتمبر.

وأوضح نقيب الأطباء أن الاستراحة الجديدة تحتوي على 5 غرف و10 أسرة تم العمل على تجهيزها خلال الأشهر الماضية لاستقبال الأطباء المغتربين الذين يزورون محافظة القاهرة لحضور الكورسات والدورات والمؤتمرات العلمية وغيرها.

وأكد أن مجلس النقابة يسعى دائما إلى تقديم خدمات أفضل للأطباء.

وأوضح جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء أن الاستراحة الجديدة تقع بجوار الاستراحة الفندقية بشارع قصر العيني والتي تم افتتاحها في وقت سابق لخدمة الأطباء بالإضافه إلى الاستراحة التي تم افتتاحها بمدينة حلوان منذ أسابيع ليصبح عدد الأسرة في جميع الاستراحات 38 سريرا يتم حجزها للأطباء بأسعار رمزيه تتراوح بين 175 جنيها إلى 250 جنيها شاملة وجبة الإفطار، وأوضح أن الاستراحات تم تجهيزها بالتكييفات وبجميع الأجهزة الكهربائية للعمل على راحة الطبيب. 

 كما توجه بالشكر إلى أعضاء مجلس النقابة والذين قاموا بمجهود كبير من أجل الانتهاء من تجهيز الاستراحات.

من جانبه أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء أن الاستراحة الجديدة والتي تحتوي على 10 أسرة هي الاستراحة الثالثة والتي تم افتتاحها بعد افتتاح الاستراحة الأولى بشارع قصر العيني وتحتوي على 20 سريرا بالإضافة إلى الاستراحة الثانية بمدينة حلوان والتي تحتوي على 11 سريرا تم افتتاحها منذ أسابيع وذلك بهدف خدمة الأطباء.

وأكد القاضي أن مجلس نقابة الأطباء يسعى لتجهيز استراحات أخرى في جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته أعرب الدكتور كريم سالم، المدير الفني للجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة العلمية بنقابة أطباء الجيزة عن سعادته بافتتاح الاستراحة الثالثة للأطباء والتي تتميز بأنها على بعد خطوات من منطقة وسط البلد وكذلك النقابة العامة للأطباء ومستشفى قصر العيني. 

وأكد سالم أن مجلس النقابة العامة قدم خصما بقيمة 10% للجنة العلمية يحصل عليها الأطباء حاجزي الاستراحة لحضور كورسات أو دورات طبية تابعة للجنة العلمية.

نقابة الأطباء إستراحة فندقية جديدة للأطباء بالقصر العيني القصر العيني الأطباء حسين خيري نقيب الأطباء

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