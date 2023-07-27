الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء اليوم

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تغلق اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، باب التنازلات بين المرشحين للنقابة العامة والنقابات الفرعية، اليوم الخميس 27 يوليو 2023، وأكدت اللجنة العامة للانتخابات أنه يمكن للمرشحين تقديم التنازلات فى مواعيد العمل الرسمية (تعمل لجنة الانتخابات في أيام العطلات والإجازات الرسمية) ويتم تقديمها شخصيا أو بتوكيل رسمى في الشهر العقارى، مشيرة إلى أنه يجوز التنازل عن الترشيح للنقابة العامة فى أى نقابة فرعية والعكس مع إرفاق كارنيه النقابة بنموذج التنازل.

ولفتت اللجنة إلى أنه وفقا للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.
وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023.
وتجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

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