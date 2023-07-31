نقابة الأطباء تكشف تفاصيل الاعتداء على أطباء مستشفى دمياط

قال الدكتور إبراهيم زاد عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الاعتداء على الأطباء بمستشفى دمياط الجديدة ليست الأولى من نوعها، لكن الحادث تكرر قبل ذلك وسبق وتم تكسير المعهد القومي للقلب.

أضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه خلال الاعتداء على المعهد القومي للقلب، تم تكسير جهاز قسطرة القلب بـ8 ملايين جنيه، بالإضافة للترويع الذي حدث للأطباء.

وطالب بتغليظ العقوبات على الاعتداء على المستشفيات والفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا القانون موجود في كل الدنيا حتى الدول العربية، واتهم مجلس النواب بالتقصير في إصدار القانون.

أشار إلى أن الدكتور والمعتدي يذهب لقسم الشرطة، ويتم تقديم محضر أمام محضر وفي النهاية الطبيب يتنازل، مؤكدًا أنه تم الحديث كثيرًا عن هذا الأمر وتم أخذ عهود بحل ذلك، ورغم أن هذا اعتداء على مواطن أثناء تأدية عمله وسط تدني الأجور وقلة عدد الأطباء.

وفاة طبيب بعد الاعتداء عليه

وتابع أن الأطباء بالمستشفى تم ضربهم على مدار يومين، ويوجد اثنين إصابة بسيطة وتم عمل جبيرة لطبيب وسيكمل في عيادة خارجية، كما يوجد طبيب فارق الحياة بعد ضربه على رأسه.