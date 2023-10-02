الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى طنطا يحتفلون بترشح "السيسي" للانتخابات الرئاسية المقبلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

احتفل أبناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية عقب إعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة فى شارع الأستاذ بوسط مدينة طنطا  بالزغاريد و الـ دي جى، حيث رصدت «الدستور» الاحتفالات.


سماء مدينة طنطا تتزين  بالألعاب النارية بعد ترشح الرئيس السيسى

وتزينت سماء مدينة طنطا بالألعاب النارية حيث رفع أبناء الغربية أعلام مصر راقصين على أنغام تسلم الأيادي مرددين تحيا مصر.

وفى ذات السياق كانت قد شهدت مدينة طنطا، اليوم، توافد المواطنين للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة رافعين أعلام مصر ولافتات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية ودعمه لفترة رئاسة بحضور المطرب رضا البحراوى والمطرب محمد رشاد.

مدينة طنطا شارع الأستاذ بالزغاريد والدى جى الدستور بالألعاب النارية

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