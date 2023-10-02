الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": مسيرات ميادين النصر تؤيد ترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

أعلن اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وقال نصير إن الرئيس السيسي يمثل رمزًا وطنيًا مخلصًا قدم روحه فداء لتراب هذه الأمة، وكان صدا منيعا ضد أي محاولات لتمزيق البلاد وتقسيمها إلى دويلات.

وأكد أننا عازمون بالجهد والعمل كحزب حماة الوطن بجميع تشكيلاته التنظيمية المنتشرة في جميع المحافظات على الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة، التي نفديها بأرواحنا ودمائنا من أجل بناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن ما شهدته مصر اليوم من مسيرات وطنية داعمة ومؤيدة في جميع ميادين الجمهورية يؤكد قدرة أبناء الوطن في التفرقة بين الغث والسمين، ومن يريد لوطنه التقدم والبناء، ومن يريد الفوضى والهدم.

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