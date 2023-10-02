الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين تنظيم "حماة الوطن" يدعو المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية

الدكتور أحمد العطيفي
الدكتور أحمد العطيفي

أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إيمان الحزب بدعوة الرئيس لولاية جديدة لاستكمال مشوار البناء الذي بدأه من أجل جمهورية جديدة مستقرة.

وأوضح العطيفي أن جميع قيادات الحزب وكوادره أعضاءه متواجدون اليوم بمختلف ميادين الجمهورية احتشادا واصطفافا لتأييد الرئيس السيسي لولاية جديدة بـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ميادين التأييد

ودعا أمين تنظيم حزب حماة الوطن جميع المواطنين للمشاركة في ميادين التأييد المرتقبة اليوم من أجل دعم القيادة السياسية ومشروعها الوطني الخالص.

أشار العطيفي إلى أن الرئيس قدم كل ما لديه لبناء دولة مصرية حديثة متقدمة، وهو ما قدمه بالأرقام خلال مؤتمر حكاية وطن، ومن ثم فنحن نؤمن إيمانًا تامًا بدعوتنا التي أطلقنا شعارها "وكلتك كمل مسيرتك".

حكاية وطن

وقال أمين تنظيم حزب حماة الوطن إن حوار الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن اتسم بالمكاشفة والمصارحة مع شعبه، كعادته منذ توليه قيادة البلاد، مؤكدًا أن الدولة المصرية استطاعت بفضل قيادته الحكيمة مواجهة التحديات الجسيمة التي ألمت بها خلال عشر سنوات على إثر أزمات عالمية كان لها أثرها على الأوضاع الداخلية.

وأوضح العطيفي أن الإنجازات التي حدثت بالدولة المصرية عرضت بالأرقام للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستخدم الأزمات العالمية لمهاجمة الدولة المصرية.

وجدد "العطيفي" دعوته للمواطنين بالمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتصويت بالانتخابات الرئاسية للرئيس السيسي لولاية جديدة، مختتما حديثه بالقول إن تصريحات الرئيس وشفافيته تدعو لانتخابه لولاية جديدة.

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الدكتور أحمد العطيفي حزب حماة الوطن ولاية جديدة ميادين الجمهورية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤتمر حكاية وطن

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