تنظيم حماة الوطن يختتم جولات الأسبوع الرابع لدعم الرئيس السيسى

اختتم الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، الأسبوع الرابع من الزيارات الميدانية بالمحافظات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وشملت زيارات الأسبوع الرابع لأمين تنظيم حماة الوطن محافظات، المنوفية، كفرالشيخ، الغربية، الدقهلية، القليوبية، وجنوب سيناء، وسط حضور جماهيري حاشد من الكوادر التنظيمية لحزب حماة الوطن، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

فتح جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي

وتأتي هذه الزيارات تنفيذًا لبيان حماة الوطن الصادر في يوليو الماضي، بعد اجتماع المكتب التنفيذي، والذي قرر فيه الحزب مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتسخير كل الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة، وفتح جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، وكذلك دعوة جميع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه الحكم.

أمين تنظيم حماة الوطن: اللقاءات كشفت حجم التأييد الشعبي للرئيس السيسي

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات الجماهيرية التي تم تنظيمها في المحافظات التي تم ذكرها شهدت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، وكشفت حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار أمين التنظيم بحزب حماة الوطن إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم ومصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في كل المجالات داخليًا وخارجيًا.

وأكد أمين تنظيم حماة الوطن استمرار الجولات واللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي حتى إجراء الاستحقاق الدستوري، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرًا.