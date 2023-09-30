السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنظيم حماة الوطن يختتم جولات الأسبوع الرابع لدعم الرئيس السيسى

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات

اختتم الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، الأسبوع الرابع من الزيارات الميدانية بالمحافظات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وشملت زيارات الأسبوع الرابع لأمين تنظيم حماة الوطن محافظات، المنوفية، كفرالشيخ، الغربية، الدقهلية، القليوبية، وجنوب سيناء، وسط حضور جماهيري حاشد من الكوادر التنظيمية لحزب حماة الوطن، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

txt

كمل مسيرتك.. "حماة الوطن" بالقاهرة تواصل تحرير استمارات دعم الرئيس السيسي

txt

أمين حماة الوطن ببنى سويف: المصريون يطالبون السيسى باستكمال مسيرة التنمية

فتح جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي

وتأتي هذه الزيارات تنفيذًا لبيان حماة الوطن الصادر في يوليو الماضي، بعد اجتماع المكتب التنفيذي، والذي قرر فيه الحزب مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتسخير كل الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة، وفتح جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، وكذلك دعوة جميع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه الحكم.

أمين تنظيم حماة الوطن: اللقاءات كشفت حجم التأييد الشعبي للرئيس السيسي

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات الجماهيرية التي تم تنظيمها في المحافظات التي تم ذكرها شهدت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، وكشفت حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار أمين التنظيم بحزب حماة الوطن إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم ومصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في كل المجالات داخليًا وخارجيًا.

وأكد أمين تنظيم حماة الوطن استمرار الجولات واللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي حتى إجراء الاستحقاق الدستوري، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرًا.

حزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 للحملة الانتخابية الترشح لفترة رئاسية جديدة

مواد متعلقة

"حماة الوطن" بالجيزة تواصل حملة "وكلتك.. كمل مسيرتك" لجمع توكيلات دعم الرئيس السيسى

نواب "حماة الوطن" يتوافدون على البرلمان لتحرير نماذج تزكية الرئيس السيسي في الانتخابات

الأكثر قراءة

وفاة نجل سامى العدل

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات "حكاية وطن"

الرئيس السيسى: التحديات التى شهدناها كانت كفيلة بهدم الدولة

أسعار طبق البيض اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة