الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يرحب بإعلان الرئيس السيسي الترشح لولاية جديدة: "رسالة طمأنة لملايين المصريين"

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

عبّر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي عن ترحيبه وسعادته باستجابة الرئيس السيسي للواجب الوطني والنداء الشعبي، وإعلان ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الحزب إن ترشح الرئيس السيسي رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، لافتًا إلى أن ترشح الرئيس السيسي إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

الحزب يجدد تأييد السيسي ويعلن تسخير المقرات للحملة الانتخابية

وأعلن الحزب ثقته التامة في اختيار المصريين، خاصة أن توكيلات المواطنين لتأييد ترشيح الرئيس السيسي منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري، رسالة واضحة بأنه الأجدر لتولي المهمة.

جدد الحزب تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويسخر كل المقرات والإمكانيات للحملة الانتخابية للرئيس، إيمانا من حماة الوطن، بالنجاحات التي حققتها مصر، وضرورة استكمالها لصالح الوطن والمواطنين.

ودعا حماة الوطن جميع المصريين لأهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري، من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار.

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