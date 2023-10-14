السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على نتيجة انتخابات نقابة الأطباء فى سوهاج

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج برئاسة المستشار عمرو صبرى وبهاء الدين الشاذلي، فوز الدكتور أحمد فوزى قاسم بمقعد نقيب الأطباء بسوهاج بعد حصوله على 732 صوت.

 

فيما فاز على مقاعد فوق السن الدكتورة إيمان سلامة بعدد أصوات 852 صوت، والدكتور محمد أنور مغيزل على 624


وعلى مقاعد أعضاء مجلس النقابة تحت  السن فاز الدكتور أحمد شكري طه بعدد أصوات 611 صوت،  والدكتور محمد عبد العزيز الشندويلي على 899 صوت. 

 

وفاز الدكتور أحمد فوزي قاسم، استشاري المخ والأعصاب بمنصب نقيب أطباء محافظة سوهاج، بفارق كبير وبينه وبين منافسيه كلٍا من: الدكتور مصطفى محمد مصطفى علي، والدكتور هشام فواز، في الانتخابات التي جرت اليوم، بإشراف قضائي كامل.

انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج
انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج
انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج
انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج
انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج
انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج
انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج
انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج
انتخابات نقابة الأطباء العامة نقابة الأطباء بسوهاج مقاعد فوق السن أعضاء مجلس النقابة أحمد فوزي قاسم

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