الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بورتريه في حب السيسي.. طالبة بجامعة سوهاج تبدع في رسم صورة الرئيس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الطالبة فاطمة الزهراء منصور بغدادي بالفرقة التانية بكلية الألسن قسم اللغة الإيطالية جامعة سوهاج من ذوي القدرات الخاصة، صممت بورتريه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيصال مدى محبتها لرئيس الجمهورية وتقديرًا للإنجازات التي تنفذ على أرض الواقع لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

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وقالت الطالبة فاطمة الزهراء، إنها تهوى رسم اللوحات منذ صغرها، وبالفعل بدأت فى تنمية موهبتها بمساعدة أسرتها، حتي أصبحت ترسم بكل الخامات، مضيفة أنها استخدمت الفحم والرصاص فى الرسم الذى استغرق أقل من ساعة فقط.

فيما أهدت جامعة سوهاج كرسيًا كهربائيًا متحركًا للطالبة بسنت برنس أبو الوفا بكلية الآداب، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها من ذوي الإعاقة، وتذليل العقبات أمامهم، لتسهيل العملية التعليمية وتجنبهم المشقة في الذهاب والعودة من وإلى مقري الجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر عددًا من القرارات واتخذ عدة إجراءات كفلت الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة، ومساندتهم وتشجيعهم على الانخراط في المجتمع، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن.

ومن جانبه،  أشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة كفلت لذوي الإعاقة العديد من الحقوق ومنها الإعفاء الشامل من المصروفات الدراسية، والإعفاء من مصروفات المدن الجامعية، وإتاحة العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية مجانًا، وتوفير كتب "برايل" لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير معامل وقاعات وأجهزة حاسب آلي، وتخصيص أماكن تحركات وتنقلات لهم بالجامعات، الي جانب تنظيم مسابقات وأنشطة طلابية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتقديم كافة التيسيرات لهم.

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وأوضح صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب قسم الجغرافيا شعبة مساحة وخرائط، ومصابة (بشلل نصفي) بإعاقة حركية، مما يحد من قدرتها على الحضور للجامعة والتحرك داخلها دون كرسي متحرك.

وأضاف محمد حمودة مدير إدارة التكافل الاجتماعي، أن تكلفة الكرسي بلغت ٤٣ ألف جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي، ويعمل من خلال بطارية تكفيه للسير ١٥ كم بالشحنة الواحدة، إلى جانب أنه مزود ببطارية أخرى احتياطي.

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