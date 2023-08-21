الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك بفعاليات ورشة العمل التعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، بفعاليات ورشة العمل التعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر التي افتتحها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، وذلك تحت عنوان "برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن الوزارات المصرية، ولفيف من رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والكوادر الحكومية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وقال الدكتور حسان النعماني إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد خلال كلمته أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى تفعيل دور التعليم العالي والبحث العلمي في بناء التنمية الشاملة، حيث إن البرنامج يشمل تقديم منح لتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع الحكومي والخاص تتفق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف البرنامج تقديم 700 منحة دراسية للشباب المصري من المجتمعات الأكثر احتياجا للحصول على درجات جامعية في مصر، و500 منحة تدريب قصيرة المدى في مصر والولايات المتحدة الأمريكية لكوادر القطاعين الحكومي والخاص، و60 درجة ماجستير لبناء كوادر لقادة المستقبل في القطاع الحكومي المصري، 50 منحة لدراسة ما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية لبناء كوادر لقادة المستقبل في القطاع الحكومي المصري.

وأضاف "النعماني" أن فعاليات الورشة تضمنت عدة جلسات منها التعريف ببرنامج رواد وعلماء مصر، استعراض نتائج التحليل القطاعي للبرنامج، جلسات نقاش حول القطاعات ذات الأولوية للهيئات الحكومية، وأيضًا حول برامج بناء القدرات المستهدفة للهيئات الحكومية، كما تضمنت ورشة العمل عرضا تقديميا حول نموذج "إبداء الاهتمام"، وهو شرط أساسي لإتاحة طلبات انضمام الجهات الحكومية للمشاركة في البرنامج.

الاستراتيجية الوطنية USAID 2030 البشري الجامعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيمن عاشور وزير التعليم العالي برامج بناء القدرات

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