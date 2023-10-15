الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: شبح الموت يخيم على غزة فى ظل انقطاع الكهرباء والماء

نزوح عائلات من غزة
نزوح عائلات من غزة

قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن "شبح الموت" يخيم على غزة.

وكتب في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي:  إن شبح الموت يخيم على غزة، ويعيشون دون ماء ولا كهرباء ولا طعام ولا دواء، مما سينتج عنه موت الآلاف".

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المتحدث باسم بلدية غزة: لا يوجد أمان بأى مكان والاحتلال يستهدف النازحين

أمريكا تزعم عودة المياه إلى جنوب غزة

فيما ذكرت وكالة رويترز الأمريكية، أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، قال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” يوم الأحد، إن المسئولين الإسرائيليين أبلغوه بإعادة تشغيل أنابيب المياه في جنوب غزة، حسب الجارديان.

نفاد الوقود قد يؤدى إلى موت الآلاف فى المستشفيات

على صعيد آخر، قال مسعفون في غزة يوم الأحد، إن الآلاف قد يموتون إذا نفد الوقود والإمدادات الأساسية من المستشفيات المكتظة بالجرحى، بينما يكافح المدنيون تحت قصف جوي للعثور على الغذاء والماء والأمان قبل هجوم بري إسرائيلي متوقع.

وأدت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 2329 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 9714 آخرين، وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا في الضفة الغربية، وإصابة أكثر من 1100 آخرين.

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الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن فى غزة

مصر تكثف جهودها لدعم غزة

فيما تكثف مصر جهودها مع شركائها الدوليين والإقليميين لتوصيل المساعدات إلى غزة، حسب بيان أصدرته الرئاسة يوم الأحد. 
وقال البيان، إن أمن مصر القومي خط أحمر، وإنها ترفض أي خطة لتهجير الفلسطينيين.

وتقترح مصر استضافة قمة تتناول التطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.

ولا يزال الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات غير حكومية أخرى ومجموعات تطوعية على استعداد لتقديم المساعدات عبر معبر رفح من مصر إلى غزة.

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