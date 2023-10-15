قافلة مساعدات مصرية تصل إلى العريش بتنظيم من التحالف الوطنى (فيديو)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرا عاجلا، يفيد بأن هناك قافلة مساعدات مصرية تصل إلى العريش بتنظيم من التحالف الوطني.

ووصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، مساء أمس السبت، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش بشمال سيناء، لدعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي والذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

كانت قد تحركت القافلة صباح أمس السبت وتضم 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كل التخصصات.