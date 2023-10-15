الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم بلدية غزة: لا يوجد أمان بأى مكان والاحتلال يستهدف النازحين

غزة
غزة

قال حسن مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أدخل المدينة في كارثة صحية وبيئية وشلل في الخدمات الإنسانية.

الوضع الكارثي في قطاع غزة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، أن الأوضاع في غزة تدهورت بفعل قطع إمدادات الكهرباء والمياه بجميع أنحاء المدينة.

وأكد المتحدث باسم بلدية غزة، تعطل المستشفيات والانهيار التام للمنظومة الصحية في ظل ارتكاب الاحتلال جرائم بشعة بحق الفلسطينيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين النازحين من شمال قطاع غزة

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، مفيدًا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ويغلق جميع المعابر لمنع إدخال المساعدات.

وتابع قطاع غزة أصبح خاليًا من أي بقعة آمنة، والاحتلال الإسرائيلي يستهدف أكبر عدد من المدنيين.

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