الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال يخلى مدارس إيواء النازحين فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه رسائل إلى بعض مستشفيات غزة بالإخلاء الفوري.

وبحسب الخبر العاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية"، فقد أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الوضع الإنساني يتراجع بشكل كبير في قطاع غزة، حيث هناك عائلات كثيرة لا تتحمل تكلفة النزوح جنوب القطاع ولا أماكن تكفي لاستقبال نازحين جدد في جنوب القطاع.

وبحسب المراسل، فشمال وشرق قطاع غزة خاليان تقريبًا من السكان، حيث يخلي جيش الاحتلال مدارس إيواء النازحين في غزة، مما يوضح انتهاج جيش الاحتلال سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين.

جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي غزة الفلسطينيين مدارس إيواء النازحين

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