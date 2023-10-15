المنتخب الأولمبي يرتدي الأحمر وأوزبكستان بالأزرق في ودية الغد

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأوليمبي مع أوزبكستان عن ارتداء المنتخب الأوليمبي للفانلة الحمراء والشورت والجورب الاسود، بينما يرتدى أوزبكستان الفانلة الزرقاء والشورت والجورب الابيض.

ويخوض المنتخب الأوليمبي التجربة الأوزبكية فى تمام الساعة الخامسة مساء غد بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت طشقند وتقام المباراة باستادملعب بونيودكور الدولى وسط اهتمام جماهيري.

وتأتي التجربة الأوزبكية ضمن سلسلة مباريات ودية يؤديها المنتخب الاوليمبي فى إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان المنتخب الأوليمبي قد بدأ ودياته بخوض التجربة الروسية التى تعادل فيها مع منتخب روسيا للمحليين 1- 1 وفاز فيها على نظيره الروسي الأوليمبي بهدفين مقابل هدف، ثم لعب مع المنتخب الأردني الأوليمبي فى تجربة أخري سبقت سفره إلى أوزبكستان وشهدت فوز أحفاد الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتطلع المنتخب الأوليمبي المصري لمواصلة عروضه الطيبة فى تجربة أوزبكستان فى ظل حرص مديره الفني البرازيلى ميكالى على تعزيز ثقافة الفوز والتعامل مع كل المباريات الودية كأنها رسمية.

قائمة المنتخب الأولمبى لمواجهة أوزباكستان

وضمت القائمة التي أعلنها روجيرو ميكالي السبت الماضي 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: حمزة علاء - محمد الجابري - محمد أحمد “سيحا”.

الدفاع: أحمد عيد - محمد أشرف - محمد طارق - محمد مغربي - حسام عبد المجيد - زياد فرج - عمر فايد - محمد حمدي - أحمد سيد عبد النبي - محمد عبد الرسول.

الوسط: محمود صابر - عربي بدر - محمد شحاتة - مصطفى سعد “ميسي” - علي زعزع - محمود جهاد - أحمد عاطف “قطة” - أحمد جمال - أحمد فوزي - أحمد نادر حواش - ماجد هاني.

الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر.