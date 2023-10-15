الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوفد" يشيد بالدعم المصرى لفلسطين: "ملحمة وطنية قومية لإنقاذ سكان قطاع غزة"

المهندس حازم الجندى
المهندس حازم الجندى

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية تقوم بملحمة وطنية قومية من أجل إنقاذ سكان قطاع غزة من الممارسات الإجرامية التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك على خطوط متوازية من أجل وقف القصف الإسرائيلي المتواصل، والذي استهدف القضاء على أحياء كاملة، بالإضافة إلى حشد المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال من أجل الدخول في هدنة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالينا بالقطاع.

انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين

وثمن "الجندي" انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين، تضم 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة الصعبة التى يعيشها، في رسالة حب وتضامن من الشعب المصري، كما تضمنت القوافل 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، لضمان تلبية احتياجات الأسر الفلسطينية في تأمين وجباتها اليومية، وكذلك 40 ألف بطانية و80 خيمة، لتوفير الحماية والراحة للمهجرين والمحتاجين.

الدعم المصري للشعب الفلسطيني لم ولن يتوقف يومًا

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له اليوم، إن الدعم المصري للشعب الفلسطيني لم ولن يتوقف يومًا، فالقضية الفلسطينية لم تكن يومًا مجرد قضية ندعمها، ولكنها جزء من العقيدة الوطنية المصرية، وكل مصري يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصرية خالصة، مشيدًا بالموقف المصري بشأن رفض خروج الأجانب من معبر رفح إلا بعد السماح بدخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الضغط الذي يتمارسه مصر على دول العالم سيكون له دور مهم في دخول قوافل المساعدات التى هبطت إلى مطار العريش من عدد من الدول العربية والإقليمية.

برلمانى عن إطلاق قوافل مساعدات لفلسطين: مصر الشقيقة الكبرى للعرب

عربية النواب: مصر حريصة على خلق مسار آمن لدخول المساعدات الإنسانية لغزة

التوصل لهدنة إنسانية فى قطاع غزة

وتوقع النائب حازم الجندي أن تنجح الجهود المصرية خلال الساعات المقبلة في التوصل لهدنة إنسانية فى قطاع غزة، موضحًا أن مصر تكثف اتصالاتها على كل المستويات الإقليمية والدولية، من أجل تعبئة موقف سياسى داعم للقضية الفلسطينية، في ظل ما يتعرضون له من جرائم حرب على غرار التهجير القسرى، في مخطط دنيء لتصفية القضية الفلسطينية، والاستيلاء على جزء جديد من الأراضي الفلسطينية، وهو ما أعلنت مصر رفضه، ودعمته فصائل المقاومة باعتباره محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

إنقاذ سكان قطاع غزة المهندس حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد مجلس الشيوخ حزب الوفد

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