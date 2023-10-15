عربية النواب: مصر حريصة على خلق مسار آمن لدخول المساعدات الإنسانية لغزة

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن رفض مصر مغادرة الأجانب أو من يحملون الجنسيات الأوروبية والأمريكية اليوم عبر معبر رفح بعد إبلاغهم من جانب سفارات بلادهم التوجه إلى المعبر تمهيدا لمغادرة غزة، إلا بعد توفير مسار آمن لدخول المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود إلي قطاع غزة المحاصر، ورقة ضغط مهمة تستخدمها الدولة المصرية لدفع أمريكا والدول الأوروبية للضغط علي إسرائيل من أجل السماح بدخول المساعدات ودعم الشعب الفلسطيني.

استهداف محيط معبر رفح

وأوضح "محسب"، في تصريحات له اليوم، أن معبر رفح البري ما زال مغلقًا بسبب قيام طائرات الاحتلال باستهداف محيط المعبر مما تسبب بأضرار مادية في مباني المعبر على الجانب الفلسطيني والطرق المخصصة لنقل المسافرين، مشددا على أن مصر لا تدخر جهدا من أجل الوصول إلي تهدئة لوقف نزيف الخسائر في الأرواح، من خلال التواصل مع قيادات العالم والقوي الفاعلة لتوضيح خطورة تصاعد العنف في المنطقة.

التدخل العاجل لوقف المجازر الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين

واتهم "محسب"، المجتمع الدولى بالكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا بضرورة التدخل العاجل لوقف المجازر الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه إقامة دولته المستقلة وفقا لحدود ٦٧، مشددا على ضرورة التصدي إلى دعوات التهجير التي يطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، وإجبارهم على إخلاء المناطق الشمالية والتوجه خلال 24 ساعة فقط.

التصدى للمخطط الإسرائيلى

وأكد "محسب"، أن مصر لن تتوانى لحظة في التصدي للمخطط الإسرائيلي بتهجير سكان القطاع إلي سيناء، مشددًا على أن مصر تمتلك عددا من الأدوات للتعامل مع الأزمة الحالية بنجاح شديد.

وفي وقت سابق، أعرب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وخصصت حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات، فضلًا عن مشاركتها في الحملة الشعبية للتبرع بالدم في كافة محافظات الجمهورية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.