عبد السند يمامة: "لو نجحت سأعدل بعض نصوص الدستور" (فيديو)

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن اليوم ومع غلق باب التقدم للانتخابات الرئاسية تبدأ الحملة الانتخابية وتحديد الميزانية المعتمدة لذلك.

وأكد يمامة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، أن ما يقدمه حزب الوفد في حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية، ما هو إلا لإنقاذ مصر.

وأضاف يمامة، أن من بين برنامجي الانتخابي، أن يتم تعديل بعض نصوص الدستور، وتفعيل البعض منها، والذي كان معطلا لأكثر من 10 سنوات.