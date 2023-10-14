السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

عبد السند يمامة: "لو نجحت سأعدل بعض نصوص الدستور" (فيديو)

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن اليوم ومع غلق باب التقدم للانتخابات الرئاسية تبدأ الحملة الانتخابية وتحديد الميزانية المعتمدة لذلك.

 

وأكد يمامة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، أن ما يقدمه حزب الوفد في حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية، ما هو إلا لإنقاذ مصر.

 

وأضاف يمامة، أن من بين برنامجي الانتخابي، أن يتم تعديل بعض نصوص الدستور، وتفعيل البعض منها، والذي كان معطلا لأكثر من 10 سنوات.

14 أكتوبر.. عودة برنامج "فى المساء مع قصواء" بعد تطويره على CBC

عبد السند يمامة الدكتور عبد السند يمامة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الحملة الإنتخابية حزب الوفد

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