الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قناة CBC تطرح برومو برنامج "المساء مع قصواء".. والسبت أولى حلقاته

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

تعود الإعلامية والكاتبة قصواء الخلالي لتقديم ورئاسة تحرير برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "cbc" يوم 14 أكتوبر، بعد تطويره.

وطرحت قناة سي بي سي البرومو الدعائي للبرنامج للإعلان عن أن السبت المقبل انطلاق أولى حلقاته عبر شاشتها.

 


البرنامج "توك شو" مسائي شامل، يهتم بالشأن السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، وتتنوع ملفاته بين كل ما يدعم قضايا الوعي، وبناء الإنسان، لتحاور من جديد أهم المتخصصين، وأبرز القامات، وتناقش أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل.
يبث البرنامج على الهواء مباشرة؛ من السبت إلى الثلاثاء، الساعة ٩ مساء، ولمدة ساعتين، والإعادة تكون ٨ صباحًا.

جدير بالذكر أن أعلنت قناة "CBC" مؤخرا عن عودة برنامج "في المساء مع قصواء" للإعلامية قصواء الخلالي، يوم 14 أكتوبر المقبل، بعد تطويره.

برنامج "في المساء مع قصواء" هو أول برنامج ثقافي شامل يهتم بالشأن الثقافي والوعي، وبناء الإنسان، ويسلط الضوء على الجانب التثقيفي لدى المشاهد، ويستضيف كبار المثقفين والمفكرين والأدباء في شتى المجالات الفكرية والعلمية والمعرفية.

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء cbc قناة تطوير الإعلامية قناة سي بي سي

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