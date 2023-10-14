سيف زاهر لمواهب "كابيتانو مصر": "فرصة عمركم"

استعرض مقطع فيديو للموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، ، نصائح من كابتن سيف زاهر لمواهب "كابيتانو مصر".

ووجه زاهر، رسالة خاصة للاعبين على هامش تدريباتهم، قائلًا: "دي فرصة عمركم، هشام حنفي عنده خبرات السنين، وشوفتوه كلكم في التليفزيون بيعمل إيه واللي تسمعوه منه نفذوه".

https://www.facebook.com/reel/285525877655604

"كابيتانو مصر"

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

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