السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سيف زاهر لمواهب "كابيتانو مصر": "فرصة عمركم"

جريدة الدستور

استعرض مقطع فيديو للموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، ، نصائح من كابتن سيف زاهر لمواهب "كابيتانو مصر".

ووجه زاهر، رسالة خاصة للاعبين على هامش تدريباتهم، قائلًا: "دي فرصة عمركم، هشام حنفي عنده خبرات السنين، وشوفتوه كلكم في التليفزيون بيعمل إيه واللي تسمعوه منه نفذوه".

 

https://www.facebook.com/reel/285525877655604

 

"كابيتانو مصر" 

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

 اقرأ أيضًا

"كابيتانو مصر"..مواجهة بين فريقي الكاس وعبد الستار صبري

فاطمة المعدول لمواهب"كابيتانو مصر": مستنينكم تشرفوا الكرة المصرية

خوض أول مباراة في الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"

"كابيتنانو مصر".. اليماني: فترة المعايشة هتوصل اللاعب لمستوي الاحتراف

مصير نجوم.. "كابيتانو مصر" يُجيب على سؤال هام ردده الكثيرون بعد الموسم الأول

ميرهان عمرو و"نصوحي" يوضحان كواليس الموسم الثاني لـ"كابيتانو مصر"

 

كابيتانو مصر

مواد متعلقة

"كابيتانو مصر".. فوز فريق شحتة بقيادة محمد اليماني (فيديو)

ليلى سيف زاهر في مواجهة والدها بـ"كابيتانو مصر"

مسابقة لـ أمهات المواهب في "كابيتانو مصر"

الدفاع المدنى فى غزة: الاحتلال الاسرائيلى هجر نصف مليون فلسطينى من منازلهم

مستشار عسكرى: مصر لا تعمل بعشوائية وإنما تدعم الشعب الفلسطينى بثوابت

العرابى: يجب إعادة القضية الفلسطينية لملف الأولويات بالنسبة للعالم

التحالف الوطنى: المصريون بـ"يقسموا اللقمة" لإنقاذ أهالى غزة

رغم اعتداءات العدو.. إسماعيل هنية: حماس لا تستهدف المدنيين ولا الصغار

الأكثر قراءة

تجار ومصنعون: دراسة ضم سلع جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

6 ملفات على طاولة اجتماع "الخطيب" وكولر بعد العودة من إجازته

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد في غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"