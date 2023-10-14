سيف زاهر لمواهب "كابيتانو مصر": "فرصة عمركم"
استعرض مقطع فيديو للموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، ، نصائح من كابتن سيف زاهر لمواهب "كابيتانو مصر".
ووجه زاهر، رسالة خاصة للاعبين على هامش تدريباتهم، قائلًا: "دي فرصة عمركم، هشام حنفي عنده خبرات السنين، وشوفتوه كلكم في التليفزيون بيعمل إيه واللي تسمعوه منه نفذوه".
"كابيتانو مصر"
يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".
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