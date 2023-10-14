ديلي ميل: جيم راتكليف يقترب من شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد

اقترب السير جيم راتكليف، مالك شركة INEOS للمواد الكيميائية، من حسم صفقة شراء أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وذكر فابريزيو رومانو منذ قليل أن رجل الأعمال ورئيس بنك قطر الإسلامي الشيخ جاسم بن حمد، انسحب من صفقة الاستحواذ على أسهم مانشستر يونايتد.

جيم راتكليف يقترب من شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد



ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الانجليزية، فإن السير جيم راتكليف اقترب من التوصل لاتفاق خلال أيام بشأن شراء 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد، وهو ما يبقي على وجود عائلة الجلايزرز في النادي.

وأشارت ديلي ميل إلى أنه من المتوقع أن يتم الموافقة على عرض راتكليف خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الأسبوع المقبل، والذي يعد خطوة أولى في عملية استحواذ تدريجية.

وتقدم راتكليف في وقت سابق بعرض للحصول على حصة أغلبية في النادي، وعلى الرغم من عدم وجود أي تقدم في الأفق فمن المتوقع أن يتراوح العرض المقدم للحصول على 25% من أسهم النادي بين 1.4 و1.5 مليار جنيه استرليني، وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يفي بطموحات عائلة الجلايزرز والتي ترغب في الحصول على 6 مليارات جنيه استرليني مقابل بيع النادي، إلا أنه في النهاية أثبت أن الرقم كبير بما يكفي لإنجاز الصفقة.

وفي نفس السياق، أفاد فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن الشيخ جاسم بن حمد انسحب من الصفقة بعدما رفضت عائلة الجلايزرز العرض الأخير الذي قدمه من أجل الحصول على نسبة 100% من أسهم النادي، بعدما قدم عرضًا لدفع قيمة الصفقة بالكامل نقدًا وإنهاء كل الديون السابقة للنادي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، 2023-2024، برصيد 12 نقطة.