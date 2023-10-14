السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديلي ميل: جيم راتكليف يقترب من شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد

السير جيم راتكليف
السير جيم راتكليف

اقترب السير جيم راتكليف، مالك شركة INEOS للمواد الكيميائية، من حسم صفقة شراء أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وذكر فابريزيو رومانو منذ قليل أن رجل الأعمال ورئيس بنك قطر الإسلامي الشيخ جاسم بن حمد، انسحب من صفقة الاستحواذ على أسهم مانشستر يونايتد.

جيم راتكليف يقترب من شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد 


ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الانجليزية، فإن السير جيم راتكليف اقترب من التوصل لاتفاق خلال أيام بشأن شراء 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد، وهو ما يبقي على وجود عائلة الجلايزرز في النادي.

وأشارت ديلي ميل إلى أنه من المتوقع أن يتم الموافقة على عرض راتكليف خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الأسبوع المقبل، والذي يعد خطوة أولى في عملية استحواذ تدريجية.

وتقدم راتكليف في وقت سابق بعرض للحصول على حصة أغلبية في النادي، وعلى الرغم من عدم وجود أي تقدم في الأفق فمن المتوقع أن يتراوح العرض المقدم للحصول على 25% من أسهم النادي بين 1.4 و1.5 مليار جنيه استرليني، وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يفي بطموحات عائلة الجلايزرز والتي ترغب في الحصول على 6 مليارات جنيه استرليني مقابل بيع النادي، إلا أنه في النهاية أثبت أن الرقم كبير بما يكفي لإنجاز الصفقة.

وفي نفس السياق، أفاد فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن الشيخ جاسم بن حمد انسحب من الصفقة بعدما رفضت عائلة الجلايزرز العرض الأخير الذي قدمه من أجل الحصول على نسبة 100% من أسهم النادي، بعدما قدم عرضًا لدفع قيمة الصفقة بالكامل نقدًا وإنهاء كل الديون السابقة للنادي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، 2023-2024، برصيد 12 نقطة. 

جيم راتكليف مانشستر يونايتد شراء مانشستر يونايتد الشيخ جاسم بن حمد الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

فابريزيو رومانو: الشيخ جاسم ينسحب من عملية شراء مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تجار ومصنعون: دراسة ضم سلع جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

6 ملفات على طاولة اجتماع "الخطيب" وكولر بعد العودة من إجازته

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد في غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"