فابريزيو رومانو: الشيخ جاسم ينسحب من عملية شراء مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رجل الأعمال القطري ورئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، انسحب من عملية شراء نادي مانشستر يونايتد الانجليزي.



وسبق أن تقدم صندوق الاستثمار القطري بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد من عائلة الجلايزرز المالك للنادي، في ظل سعي العائلة المالكة لبيع النادي.

الشيخ جاسم بن حمد ينسحب من عملية شراء أسهم نادي مانشستر يونايتد





وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن الشيخ جاسم انسحب من الصفقة بعدما رفضت عائلة الجلايزرز العرض الأخير الذي قدمه.

وأكد رومانو أن جاسم خاض مفاوضات متقدمة مع العائلة من أجل الحصول على نسبة 100% من أسهم النادي، بعدما قدم عرضًا لدفع قيمة الصفقة بالكامل نقدًا وإنهاء كل الديون السابقة للنادي.

وتنافس جاسم مع السير جيف راتكليف، رئيس شركة أنيوس على الفوز بصفقة شراء أسهم يونايتد، فيما قدم صندوق إليوت للاستثمارات تمويلًا لعرض لن يكون استحواذًا كاملًا على النادي.

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إي ميديا" أن أسهم نادي مانشستر يونايتد في بورصة نيويورك تراجعت قيمتها بأكثر من 500 مليون جنيه استرليني مطلع شهر سبتمبر الماضي، بعدما صدر تقرير يفيد أن الجلايزرز قرروا التراجع عن عرض النادي للبيع.