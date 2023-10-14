السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فرحات": الولايات المتحدة تحولت لأداة لإشعال الصراع ضد فلسطين

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الأزمة الحالية كاشفة عن خلل كبير في التعامل من جانب الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، ضد ما يحدث في فلسطين.

أضاف مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن جميع الاطراف تحولت إلى ادوات لإشعال الصراع، وليس تخفيض مستوى العنف ووقف التصعيد وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

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أكد فرحات، أن مصر ركزت بشكل كبير في حل القضية الفلسطينية ووقف التصعيد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تقديم المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني.

أوضح مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن هذه الأزمة ستنتهي في وقت ما، مشيرًا أنه لا بد أن يفتح للحكومة الفلسطينية طريق لإدارة الشأن الفلسطيني، بدون تدخل من جانب الكيان الصهيوني.

مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الولايات المتحدة فلسطين محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية محمد فايز فرحات الدكتور محمد فايز فرحات الحكومة الاسرائيلية

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