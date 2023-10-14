"فرحات": الولايات المتحدة تحولت لأداة لإشعال الصراع ضد فلسطين

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الأزمة الحالية كاشفة عن خلل كبير في التعامل من جانب الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، ضد ما يحدث في فلسطين.

أضاف مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن جميع الاطراف تحولت إلى ادوات لإشعال الصراع، وليس تخفيض مستوى العنف ووقف التصعيد وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد فرحات، أن مصر ركزت بشكل كبير في حل القضية الفلسطينية ووقف التصعيد من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تقديم المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني.

أوضح مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن هذه الأزمة ستنتهي في وقت ما، مشيرًا أنه لا بد أن يفتح للحكومة الفلسطينية طريق لإدارة الشأن الفلسطيني، بدون تدخل من جانب الكيان الصهيوني.