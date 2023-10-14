السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة بعد عملية "طوفان الأقصى"

سمير فرج
سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن رأيه في الأزمة الحالية بين إسرائيل وقطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي الذي لا يزال مستمرا على القطاع.

 

وقال "فرج" في حديثه لبرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد": "إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة بعد أن أطلقت حماس عملية طوفان الأقصى"، مشيرا إلى أن إسرائيل تفكر في شن هجوم بري على قطاع غزة.

 

وتابع: "ليس من السهل لإسرائيل احتلال قطاع غزة بأكمله، ولكن ربما تحاول اقتحام جزء منه"، مضيفا أن "القتال في المدن هو أصعب نوع من أنواع القتال بالنسبة للقوات"، وذكر مثالا على ذلك: "في أكتوبر 1973 حاولت إسرائيل اختراق مدينة السويس لكنها تعرضت لهزيمة كبيرة".

غزة إسرائيل العدوان الإسرائيلى طوفان الأقصى اللواء سمير فرج صالة التحرير

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