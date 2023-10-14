السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو شامة: الشعب الفلسطيني يظل صامدًا رغم ما يحدث له منذ 75 عاما

أبو شامة
أبو شامة

أكد الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أن تخلي الشعب الفلسطيني عن أرضه، ما هو إلا موت حقيقي للقضية الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه الأخير.

وأوضح أبو شامة، خلال مداخلته بقناة “إكسترا نيوز”، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجازر حقيقية، وأن ما يجري في غزة ما هو إلا اعتداء متكرر منذ 75 عاما، ولكن هذه الأيام أكثر وحشية.

“القاهرة الإخبارية” تستعرض المواقع التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي

ونوه أبو شامة، أن الشعب الفلسطيني رغم ما يحدث له منذ 75 عاما يظل صامدا، مشيرًا إلى أن التمسك بالأرض مسألة هامة، ويجب على المنظمات الدولية أن تقف في وجه العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن تمسك الفلسطينيين بأرضهم هو الأمل الأخير لحل القضية الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني أبو شامة الكاتب الصحفي محمد أبو شامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

محمد أبو شامة: الحكومة المصرية تسعى بشكل كبير لحل القضية الفلسطينية

إنجي منصور: تم التنسيق مع حياة كريمة للمشاركة في قوافل المساعدات للشعب الفلسطيني

هنية: الشعب الفلسطينى لن يتنازل عن شبر من أرضه

صحفى بغزة يتعرض للقصف خلال مداخلته مع "القاهرة الإخبارية"

"عمره ما بيغيب عني".. الفنانة شهيرة تحيي ذكرى رحيل محمود ياسين

رئيس شعبة الدواجن: سعر كيلو الدجاج 73 جنيهًا يُطبق من اليوم (فيديو)

سناء منصور: مبادرة للحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية لمدة 6 أشهر

"السفيرة عزيزة" يستعرض ذكريات سيدات مصر أيام حرب أكتوبر

الأكثر قراءة

إسماعيل هنية يحيى مصر وموقفها: "قراركم هو قرارنا ولا تهجير من غزة أو الضفة"

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

6 ملفات على طاولة اجتماع "الخطيب" وكولر بعد العودة من إجازته

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

دمية «الإخوان» الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد في غزة؟

رئيس الأمن القومى الإسرائيلى ينفى تلقى أية تحذيرات من مصر قبل "هجوم غزة"

إبادة جماعية.. جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر فى وقت واحد بغزة