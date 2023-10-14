أبو شامة: الشعب الفلسطيني يظل صامدًا رغم ما يحدث له منذ 75 عاما

أكد الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أن تخلي الشعب الفلسطيني عن أرضه، ما هو إلا موت حقيقي للقضية الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه الأخير.

وأوضح أبو شامة، خلال مداخلته بقناة “إكسترا نيوز”، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجازر حقيقية، وأن ما يجري في غزة ما هو إلا اعتداء متكرر منذ 75 عاما، ولكن هذه الأيام أكثر وحشية.

ونوه أبو شامة، أن الشعب الفلسطيني رغم ما يحدث له منذ 75 عاما يظل صامدا، مشيرًا إلى أن التمسك بالأرض مسألة هامة، ويجب على المنظمات الدولية أن تقف في وجه العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن تمسك الفلسطينيين بأرضهم هو الأمل الأخير لحل القضية الفلسطينية.