“القاهرة الإخبارية” تستعرض المواقع التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي

عرضت القاهرة الإخبارية، المواقع التي استهدفها جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، حيث كان أبرزها وزارات ومستشفيات ومبانٍ سكنية مأهولة بالمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن المواقع التي استهدفها جيش الاحتلال بقطاع غزة مقر وزارتي الصحة والاتصالات بفلسطين، ومستشفى بيت حانون في شمال قطاع غزة، ومستشفى العيون الدولي بتل الهوى.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات مركز حيدر ومستشفى ناصر، ومستشفى الشفاء أكبر بقطاع غزة، ومستشفيات الإنجليزي والرنسيتي للأطفال في تل الهوى.

واستهدف أيضًا عمارة البدرساوي في مجمع الشفاء الطبي، وبرج فلسطين السكني في حي الرمال بقطاع غزة، إضافة إلى 7 منشآت توفر خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين.