داليا البحيري تدعو جمهورها للتبرع لصالح أهل غزة (فيديو)

دعت النجمة داليا البحيري جمهورها إلى التبرع لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة بالتزامن مع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأهالي في فلسطين المحتلة.

ونشرت داليا البحيري مقطع فيديو لها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حثت فيها جمهورها التبرع لصالح بنك الطعام المصري لإمداد أهالي غزة بالمساعدات الغذائية والطبية ومساعدتهم في تخطي هذة المحنة العصيبة.

وعلقت على الفيديو قائلة: “أعلن بنك الطعام المصري باعتباره أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، تجهيز قافلة من المواد الغذائية ضمن جهود الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بالتنسيق المستمر والكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالدولة المصرية. شارك في الحملة وكن صوتًا لبنك الطعام المصري وشجع الآخرين على التبرع والمشاركة في هذه الحملة لجمع اكبر كمية ممكنة من المواد الغذائية”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.