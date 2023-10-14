بكاء هدير أبو زيد على الهواء بسبب مشاهد الأطفال والضحايا فى غزة

تأثرت الإعلامية هدير أبو زيد وأجهشت بالبكاء على الهواء؛ بسبب مشاهد الأطفال والضحايا في غزة، قائلة: "قلوبنا مع أهالينا في غزة، ودعاءنا لهم، ربنا مع كل فلسطيني متواجد داخل الأراضي الفلسطينية".

وضع مأساوي وغير مسبوق في غزة

وأضافت الإعلامية هدير أبو زيد، خلال تقديمها برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، مشاهد ولقطات من الصعب رؤيتها وتحمل قسوتها، داعية العالم كله للاستجابة إلى مسألة المساعدات الإنسانية ودخولها إلى قطاع غزة؛ لأن الوضع في غاية المأساة والخطورة، وهو وضع غير مسبوق، لافتة إلى أن التصعيد في غزة ينذر بوضع كارثي على أكثر من مليون مواطن داخل القطاع لإجبارهم على ترك منازلهم، حصار غزة لا يعرف للرحمة ولا الإنسانية أي معنى.

وأشارت إلى أن أعداد الشهداء والمصابين ترتفع، حتى أن الأطقم الطبية التي تقوم بإسعاف المصابين يتم ضربهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو ما شاهدناه، حيث أننا رأينا أعداد المسعفين التي تتزايد، حيث استشهد 10 مسعفين حتى اليوم.