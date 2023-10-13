محلل سياسي: ما يجري في فلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل

أكد الكاتب والمحلل السياسي رمضان الرواشدة، خلال استضافتة بقناة "القاهرة الإخبارية" أن ما يتعرض له قطاع غزة ما هو إلا عدوان سداسي، وذلك من خلال الدعم المتواصل للجيش الإسرائيلي من بعض دول الغرب.

أضاف الرواشدة، أن ما يجري في فلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل لتنفيذ مخطاطتها داخل منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلي أن مصر هي الهدف الثاني بعد غزة.

قال الرواشدة، إن مصر العروبة والأردن هم الهدف الثاني من العدوان علي فلسطين، وهذا من خلال الضغط السياسي وإجبارهم علي إستقبال الفلسطنيون بعد تهجيرهم من غزة والضفة الغربية.