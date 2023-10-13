الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: ما يجري في فلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل

المحلل السياسي رمضان
المحلل السياسي رمضان الرواشدة

أكد الكاتب والمحلل السياسي رمضان الرواشدة، خلال استضافتة بقناة "القاهرة الإخبارية" أن ما يتعرض له قطاع غزة ما هو إلا عدوان سداسي، وذلك من خلال الدعم المتواصل للجيش الإسرائيلي من بعض دول الغرب.

أضاف الرواشدة، أن ما يجري في فلسطين ما هو إلا غطاء أمريكي لإسرائيل لتنفيذ مخطاطتها داخل منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلي أن مصر هي الهدف الثاني بعد غزة.

قال الرواشدة، إن مصر العروبة والأردن هم الهدف الثاني من العدوان علي فلسطين، وهذا من خلال الضغط السياسي وإجبارهم علي إستقبال الفلسطنيون بعد تهجيرهم من غزة والضفة الغربية.

 

 

محلل سياسي غزة قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي رمضان الرواشدة رمضان الرواشدة القاهرة الإخبارية

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