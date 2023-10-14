السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 14-10-2023 فى المحافظات

الصلاة
الصلاة

يستعرض الدستور مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 14-10-2023 في كافة محافظات الجمهورية، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي، والذي يحدد مواعيد الصلاة وفقا لخطوط الطول ودوائر العرض والموقع الجغرافي لكل محافظة من محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 14-10-2023 في المحافظات

يمكن للملايين من المسلمين الراغبين في ضبط أوقات أداء الصلاة متابعة النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وإليكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 14-10-2023 في المحافظات بالتفصيل:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:28 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:40 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:58 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:26 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:43 مساء.

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موعد تغير الساعة في مصر ومواقيت الصلاة بعد بدء التوقيت الشتوي

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر


موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 5:31 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:44 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:02 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:30 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:47 مساء.


موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر الساعة 5:46 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:58 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:18 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:47 مساء.
صلاة العشاء الساعة 8:00 مساء.


موعد الصلاة في محافظة شمال سيناء

صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:32 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:49 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:17 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:35 مساء.

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مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 13-10-2023

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مواعيد الصلاة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر


موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر الساعة 5:24 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:36 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:56 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:25 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:39 مساء.


موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:45 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:14 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:42 مساء.
صلاة العشاء الساعة 8:00 مساء.

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