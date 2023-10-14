مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 14-10-2023 فى المحافظات

يستعرض الدستور مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 14-10-2023 في كافة محافظات الجمهورية، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي، والذي يحدد مواعيد الصلاة وفقا لخطوط الطول ودوائر العرض والموقع الجغرافي لكل محافظة من محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 14-10-2023 في المحافظات

يمكن للملايين من المسلمين الراغبين في ضبط أوقات أداء الصلاة متابعة النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وإليكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 14-10-2023 في المحافظات بالتفصيل:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:28 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:40 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:58 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:26 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:43 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 5:31 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:44 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:02 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:30 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:47 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر الساعة 5:46 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:18 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:47 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:00 مساء.



موعد الصلاة في محافظة شمال سيناء

صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:32 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:49 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:17 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:35 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر الساعة 5:24 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:36 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:56 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:25 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:39 مساء.



موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:45 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:14 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:42 مساء.

صلاة العشاء الساعة 8:00 مساء.