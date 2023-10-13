الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 13-10-2023

الصلاة
الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من أهم العبادات التي فرضها الله تعالى على المسلمين، وهي صلة العبد بربه، ووسيلة للتقرب إليه.

 

ومن الواجب على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، وأن يؤديها بخشوع وخشوع، وأن يستحضر عظمة الله تعالى في قلبه أثناء الصلاة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023.

 

مواعيد الصلاة في القاهرة 

مدن مصرالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة5:2812:424:006:287:45

 

 

 

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مواعيد الصلاة في المحافظات 

مدن مصرالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاسكندرية5:3312:474:046:337:51
الجيزة5:2812:424:006:287:45
بور سعيد5:2412:373:556:237:41
السويس5:2312:363:556:237:40
المحلة الكبرى5:2812:423:596:287:46
الأقصر5:2312:363:566:257:39
اسيوط5:2912:424:016:307:45
المنصورة5:2712:413:596:277:45
تندة5:3112:434:036:317:47
الفيوم5:3012:434:026:307:47
الزقازيق5:2712:413:586:277:44
الاسماعيلية5:2412:373:556:247:41
كفر الدوار5:3212:464:036:327:50
اسوان5:2212:353:566:257:38
قنا5:2312:363:566:257:39
حلوان5:2812:413:596:287:45
البحيرة5:3112:454:026:307:48
المنيا5:3112:444:036:317:47
سوهاج5:2712:404:006:287:43
بني سويف5:2912:424:016:297:46
شبين الكوم5:2912:434:006:297:46
بنها5:2812:424:006:287:46
طلخا5:2712:413:586:277:45
كفر الشيخ5:3012:434:016:297:47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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