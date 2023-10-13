مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 13-10-2023

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من أهم العبادات التي فرضها الله تعالى على المسلمين، وهي صلة العبد بربه، ووسيلة للتقرب إليه.

ومن الواجب على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، وأن يؤديها بخشوع وخشوع، وأن يستحضر عظمة الله تعالى في قلبه أثناء الصلاة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023.

مواعيد الصلاة في القاهرة

مدن مصر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء القاهرة 5:28 12:42 4:00 6:28 7:45

مواعيد الصلاة في المحافظات

مدن مصر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الاسكندرية 5:33 12:47 4:04 6:33 7:51 الجيزة 5:28 12:42 4:00 6:28 7:45 بور سعيد 5:24 12:37 3:55 6:23 7:41 السويس 5:23 12:36 3:55 6:23 7:40 المحلة الكبرى 5:28 12:42 3:59 6:28 7:46 الأقصر 5:23 12:36 3:56 6:25 7:39 اسيوط 5:29 12:42 4:01 6:30 7:45 المنصورة 5:27 12:41 3:59 6:27 7:45 تندة 5:31 12:43 4:03 6:31 7:47 الفيوم 5:30 12:43 4:02 6:30 7:47 الزقازيق 5:27 12:41 3:58 6:27 7:44 الاسماعيلية 5:24 12:37 3:55 6:24 7:41 كفر الدوار 5:32 12:46 4:03 6:32 7:50 اسوان 5:22 12:35 3:56 6:25 7:38 قنا 5:23 12:36 3:56 6:25 7:39 حلوان 5:28 12:41 3:59 6:28 7:45 البحيرة 5:31 12:45 4:02 6:30 7:48 المنيا 5:31 12:44 4:03 6:31 7:47 سوهاج 5:27 12:40 4:00 6:28 7:43 بني سويف 5:29 12:42 4:01 6:29 7:46 شبين الكوم 5:29 12:43 4:00 6:29 7:46 بنها 5:28 12:42 4:00 6:28 7:46 طلخا 5:27 12:41 3:58 6:27 7:45 كفر الشيخ 5:30 12:43 4:01 6:29 7:47