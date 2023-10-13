الجارديان: الفلسطينيون فى غزة عالقون بين أمر الإخلاء وحماس والقنابل

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على الأحداث المشتعلة في فلسطين، مشيرة إلى أن الناس في غزة عالقون بين أمر الإخلاء وحماس والقنابل.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تحذر الناس من المغادرة قبل الهجوم البري المتوقع، إلا أن حماس قالت إن عليهم البقاء في أماكنهم، محذرة من نكبة ثانية.

وفي صباح يوم الجمعة، وجد أكثر من مليون شخص في شمال غزة أنفسهم أمام معضلة رهيبة.

فرار العديد من الأقارب والجيران في غزة

هل يجب عليهم أن يتبعوا 400 ألف من الأصدقاء والأقارب والجيران الذين فروا بالفعل من منازلهم وسط الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية وتحذيرها من أن ما يقرب من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يجب أن يخلوا المنطقة من أجل "سلامتهم" قبل الهجوم البري المتوقع.

أم هل ينبغي عليهم أن يستجيبوا لدعوة حماس للبقاء في أماكنهم والوقوف بحزم ضد ما أسمته "هذه الحرب النفسية المقززة التي يشنها الاحتلال"؟

وانهارت نبال فرسخ، المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، بالبكاء وهي تحاول فهم ما يجري.

وقالت: "انسَ الطعام، انسَ الكهرباء، انسَ الوقود". "القلق الوحيد الآن هو ما إذا كنت ستنجح أم لا، إذا كنت ستعيش".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 1799 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 6400 آخرين منذ أن بدأت إسرائيل قصف غزة يوم السبت الماضي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 423 ألف شخص فروا بالفعل من منازلهم في المنطقة - وتوجه الكثير منهم إلى المنطقة التي تطلب منهم إسرائيل الآن مغادرتها.

وبحلول صباح الجمعة، كان الكثير من الناس يحشرون أمتعتهم في حقائب السفر والأكياس البلاستيكية، ويحملون أطفالهم ويبدأون في التحرك جنوبًا.

وقالت راما أبوعمرة، الطالبة التي فرت عدة مرات مع عائلتها عبر مدينة غزة منذ بدء القصف: "الآن، سأغادر ما اعتقدت أنه المكان الأكثر أمانًا الذي يمكنني الذهاب إليه". كان صوت الحشود المذعورة مسموعًا في الخلفية وهي تتحدث.

"نحن لسنا آمنين على الإطلاق، نحن نتعرض للهجوم باستمرار لا أعرف، أنا فقط أدعو الله أن يحمينا، وأن يحمي منازلنا، فمنزلي يتعرض للهجوم حقًا. ربما لن أجده مرة أخرى".

وأضاف أبوعمرة: "لم أعتقد قط أن هذا سيحدث". لقد واجهنا العديد من الحروب من قبل، والعديد من التصعيدات من قبل، ولكن حتى تلك كانت أسهل.

ويفر الفلسطينيون من منازلهم ويتجهون نحو الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

ومع ذلك، فقد قرر آخرون أنه لن يكون هناك تكرار لما يسميه الفلسطينيون نكبة 1948، عندما طرد أو فر 700 ألف شخص من منازلهم في الحرب التي أعقبت إنشاء الدولة الإسرائيلية.

داخل مستشفى الشفاء، أكبر المستشفيات العامة الثلاثة عشر في غزة، وصل رجل للاطمئنان على العشرات من الأصدقاء والأقارب الذين تم إحضارهم من مبنى في مخيم الشاطئ للاجئين الذي قصفته إسرائيل. وقال للصحفيين: "لقد نجوت، ولا أعرف لماذا نجوت"، "لكي أقول للعدو، أمريكا وأوروبا والعالم، إن هذا الشعب الفلسطيني لن يُهزم، يعتقدون أنه سيكون هناك نزوح آخر، أو أننا قد نذهب إلى مصر".