الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مطار العريش يستقبل 26 طن مساعدات إضافية للمحاصرين فى غزة

مساعدات إضافية للمحاصرين
مساعدات إضافية للمحاصرين في قطاع غزة

استقبل مطار العريش 26 طن مساعدات إضافية للمحاصرين في قطاع غزة، وفقًا لنبأ أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

كانت فرق الهلال الأحمر المصري قد استقبلت طائرة مساعدات تركية بمطار العريش الدولي؛ تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وحددت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية والإقليمية المخصصة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، حيث تسعى مصر للتخفيف من المعاناة التي يتعرض لها أهالي القطاع في ظل القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضدهم.

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