"القاهرة الإخبارية": طائرة مساعدات تركية تصل مطار العريش دعمًا لأهالى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها، بوصول طائرة مساعدات تركية ثانية لمطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة.

واستقبلت فرق الهلال الأحمر المصري طائرة مساعدات تركية بمطار العريش الدولي؛ تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وحددت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية والإقليمية المخصصة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، حيث تسعى مصر للتخفيف من المعاناة التي يتعرض لها أهالي القطاع في ظل القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضدهم.