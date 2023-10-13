الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": طائرة مساعدات تركية تصل مطار العريش دعمًا لأهالى غزة

طائرة مساعدات للشعب
طائرة مساعدات للشعب الفلسطيني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها، بوصول طائرة مساعدات تركية ثانية لمطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة.

واستقبلت فرق الهلال الأحمر المصري طائرة مساعدات تركية بمطار العريش الدولي؛ تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وحددت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية والإقليمية المخصصة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، حيث تسعى مصر للتخفيف من المعاناة التي يتعرض لها أهالي القطاع في ظل القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضدهم.

غزة قطاع غزة طائرة مساعدات القاهرة الإخبارية مطار العريش

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