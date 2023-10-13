زحام وتوافد المصريين على التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين (فيديو)

تشهد مصر أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تزاحم المصريون من أجل إنقاذ ومساعدة الأشقاء.

وقال أحد المواطنين المتبرعين بالدم: "جايين نتبرع بالدم لإخواتنا في غزة من خلال حملة دمنا واحد، وهذا وجب وطني، وتحيا فلسطين، إن شاء الله ربنا معاهم وينصرهم"، مؤكدًا أن مصر وفلسطين شعب واحد ودم واحد.

فيما قالت فتاة إنها جاءت من أجل التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، مضيفة: "عاوزين كل أصحابنا وإخواتنا يتبرعوا بالدم معانا وندعم أهالينا في غزة".

وأكدت أخرى: "النهارده جايين نتبرع بالدم لصالح أشقائنا في حملة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وإن شاء الله ربنا يفك كربهم على خير ونناشد الجميع التبرع".