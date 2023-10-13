الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة سياسية: قطاع غزة غير آمن لجميع السكان

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

علّقت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من دفع  أهالي قطاع غزة إلى الجنوب ثم قصفه، مؤكدة أن قطاع غزة غير آمن لجميع السكان ولا يوجد أي بقعة داخل القطاع آمنة يتواجد فيها أي فلسطيني.

وأضافت حداد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الموقف الأساسي للاحتلال الآن بعد عملية طوفان الأقصى، هدفها الأول استئصال المقاومة الفلسطينية وإنهاؤها جذريًا بجانب تفريغ المنطقة.

وأكدت الكاتبة والباحثة السياسية، أن ما ذكرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة، ليس هو الهدف بل الهدف الأساسي كما ذكرت، استئصال المقاومة وإنهاء وجودها داخل غزة.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية فريغ المنطقة

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